(Ходакова) Домника Макарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1885
Отец: Ходаков Макар Семенович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.07.1906
Сын: Ходаков Прокопий
Рождение ребёнка
12.01.1908
Дочь: Ходакова Татьяна
Бракосочетание
27.09.1909
Муж: скрыто настройками приватности
Максимовщина, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
14.04.1912
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно