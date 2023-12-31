(Ходакова) Домника Макарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ходакова) Домника Макарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1837 г.р.

Мать

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Муж

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Дети

1906 г.р.
1908 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1885

Отец: Ходаков Макар Семенович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.07.1906

Сын: Ходаков Прокопий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.01.1908

Дочь: Ходакова Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
27.09.1909

Муж: скрыто настройками приватности

Максимовщина, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
14.04.1912

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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