(Кувалдина) Вера Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кувалдина) Вера Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

2000

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2000

Отец: Кувалдин Юрий Викторович

Мать: не указана

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