Марченко Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марченко Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1965

Дата смерти

07.07.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1988

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.05.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.07.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Около 1992

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
07.07.1994

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