Марченко Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1965
Дата смерти07.07.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1988
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.05.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.07.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Около 1992
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
07.07.1994