Трегубов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Трегубова Людмила Павловна
Рождение ребёнка
22.09.1972
Дочь: Макарова Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Трегубова Людмила Павловна
Персиановский, Октябрьский муниципальный район, Ростовская область