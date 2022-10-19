Трегубов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трегубов Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1940

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трегубов Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Трегубова Людмила Павловна

Рождение ребёнка
22.09.1972

Дочь: Макарова Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Трегубова Людмила Павловна

Персиановский, Октябрьский муниципальный район, Ростовская область

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