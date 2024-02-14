Абдуллин Хафиз
Место рожденияд.Актуково Кр-Октябрьского Горьковской обл.
Дата рождения08.08.1955
Дата смерти2001
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1955
Отец: Абдуллин Хасян
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абдуллина (Мусина) Файля
Рождение ребёнка
11.10.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Абдуллина (Мусина) Файля
Смерть
2001
Похороны
Неизвестно