Абдуллин Хафиз — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбдуллин Хафиз

Абдуллин Хафиз

Место рождения

д.Актуково Кр-Октябрьского Горьковской обл.

Дата рождения

08.08.1955

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1961 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1955

Отец: Абдуллин Хасян

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абдуллина (Мусина) Файля

Рождение ребёнка
11.10.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абдуллина (Мусина) Файля

Смерть
2001
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.