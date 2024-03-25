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Тюрина Марина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1981

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1981

Отец: Гайфуллин Григорий Туктарович

Мать: Гайфуллина Нина Баймурзовна

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