Большакова Римма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.02.1997
Отец ребёнка: Большаков Сергей Евгеньевич
Рождение ребёнка
21.08.2001
Сын: Большаков Кирилл Сергеевич
Отец ребёнка: Большаков Сергей Евгеньевич
Рождение ребёнка
26.05.2009
Сын: Большаков Назар Сергеевич
Отец ребёнка: Большаков Сергей Евгеньевич