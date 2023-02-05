Большакова Римма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большакова Римма

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Большаков Сергей Евгеньевич

Рождение ребёнка
22.02.1997

Сын: Большаков Олег Сергеевич

Отец ребёнка: Большаков Сергей Евгеньевич

Рождение ребёнка
21.08.2001

Сын: Большаков Кирилл Сергеевич

Отец ребёнка: Большаков Сергей Евгеньевич

Рождение ребёнка
26.05.2009

Сын: Большаков Назар Сергеевич

Отец ребёнка: Большаков Сергей Евгеньевич

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