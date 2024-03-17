Татаринцева Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатаринцева Наталья

Татаринцева Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1947 г.р.

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Татаринцев Иван Иванович

Рождение ребёнка
08.06.1982

Сын: Татаринцев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Татаринцев Иван Иванович

Рождение ребёнка
19.03.1983

Сын: Татаринцев Андрей Иванович

Отец ребёнка: Татаринцев Иван Иванович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.