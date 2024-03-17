Татаринцева Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.06.1982
Сын: Татаринцев Алексей Иванович
Отец ребёнка: Татаринцев Иван Иванович
Рождение ребёнка
19.03.1983
Сын: Татаринцев Андрей Иванович
Отец ребёнка: Татаринцев Иван Иванович