Нина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Мать: Лобачева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Травкин Владимир
Отец ребёнка: Травкин Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Травкина Наталья
Отец ребёнка: Травкин Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Травкин Виктор
Смерть
Неизвестно
Мытищи, Мытищи, Московская область