Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Лобачева Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Травкин Владимир

Отец ребёнка: Травкин Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Травкина Наталья

Отец ребёнка: Травкин Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Травкин Виктор

Смерть
Неизвестно
Мытищи, Мытищи, Московская область
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