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Назмутдинова Ольга Васильевна
Назмутдинова Ольга Васильевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.05.1963
Пол
Женский
Отец
Фёдоров Василий Васильевич
1915 г.р.
Мать
Фёдорова (Никонова) Александра Павловна
1917 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1963
Отец:
Фёдоров Василий Васильевич
Мать:
Фёдорова Александра Павловна
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