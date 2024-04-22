Березин Фёдор (Феодор) Иванович
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Березин Иван Якимович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Березин Иван Фёдорович (Феодорович)
Мать ребёнка: Березина Матрона Мироновна
Ныр, Тужинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Татьяна Фёдоровна
Мать ребёнка: Березина Матрона Мироновна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Наталья Фёдоровна
Мать ребёнка: Березина Матрона Мироновна
Смерть
Неизвестно