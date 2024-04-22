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Березин Фёдор (Феодор) Иванович

Место рождения

Ныр, Яранский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Березин Иван Якимович

Мать: Березина Марфа Степановна

Ныр, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1851

Сын: Березин Иван Фёдорович (Феодорович)

Мать ребёнка: Березина Матрона Мироновна

Ныр, Тужинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Татьяна Фёдоровна

Мать ребёнка: Березина Матрона Мироновна

Ныр, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Наталья Фёдоровна

Мать ребёнка: Березина Матрона Мироновна

Ныр, Яранский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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