Лешин Фёдор Васильевич 1845 — найти родственников по фамилии на Familio

Лешин Фёдор Васильевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1845, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Лешин Василий Даниилович1817 г.р.
Мать
Лешина Ирина Михайловна1815 г.р.
Супруги
Лешина Софья ИльинаДо 1856 г.р.
Дети
Лешин Георгий Фёдоров17.04.1874 г.р.
(Лешина) Мария Фёдорова13.07.1876 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Лешин Василий Даниилович

Мать: Лешина Ирина Михайловна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лешина Софья Ильина

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

84

Рождение ребёнка
17.04.1874

Сын: Лешин Георгий Фёдоров

Мать ребёнка: Лешина Софья Ильина

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
13.07.1876

Дочь: (Лешина) Мария Фёдорова

Мать ребёнка: Лешина Софья Ильина

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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