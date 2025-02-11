Лешин Фёдор Васильевич
мужской, родился 1845, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецЛешин Василий Даниилович1817 г.р.
МатьЛешина Ирина Михайловна1815 г.р.
Супруги
Лешина Софья ИльинаДо 1856 г.р.
Дети
Лешин Георгий Фёдоров17.04.1874 г.р.
(Лешина) Мария Фёдорова13.07.1876 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Лешин Василий Даниилович
Мать: Лешина Ирина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лешина Софья Ильина
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
17.04.1874
Мать ребёнка: Лешина Софья Ильина
Рождение ребёнка
13.07.1876
Дочь: (Лешина) Мария Фёдорова
Мать ребёнка: Лешина Софья Ильина
Смерть
Неизвестно