Шомина (Николаева) Людмила Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шомина (Николаева) Людмила Васильева

Место рождения

Филисово, Устькубинский район, Северный край

Дата рождения

1867 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Филисово, Устькубинский район, Северный край
Бракосочетание
14.01.1885 ст.

Муж: Шомин Константин Андреев

Бугрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Уволенный в запас армии рядовой 148 пехотного Каспийского полка по жениху: уволенные в запас, рядовой Елизаров Александр и временно-отпущенный бомбардир Александр Смирнов из села Воскресенскаго по нев... Показать все
Рождение ребёнка
03.06.1886 ст.

Дочь: Шомина Анна Константинова

Отец ребёнка: Шомин Константин Андреев

Бугрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
воспреемница: Мария Андреева Емельянова д. Бугрина https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/395899#198 Метрические книги Воскресенской Шомской церкви Вологодского уезда за 1880-1888 г ГАВО фонд №49... Показать все
Рождение ребёнка
04.09.1887 ст.

Дочь: Шаршавина (Шомина) Надежда Константинова

Отец ребёнка: Шомин Константин Андреев

Бугрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
воспреемница ... Ольга Иванова https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/395899#235
Смерть
Неизвестно
вышла замуж и жила в Бугрино

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