Шомина (Николаева) Людмила Васильева
Место рождения
Дата рождения1867 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1867 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1885 ст.
Уволенный в запас армии рядовой 148 пехотного Каспийского полка по жениху: уволенные в запас, рядовой Елизаров Александр и временно-отпущенный бомбардир Александр Смирнов из села Воскресенскаго по нев... Показать все
Рождение ребёнка
03.06.1886 ст.
Дочь: Шомина Анна Константинова
Отец ребёнка: Шомин Константин Андреев
воспреемница: Мария Андреева Емельянова д. Бугрина https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/395899#198 Метрические книги Воскресенской Шомской церкви Вологодского уезда за 1880-1888 г ГАВО фонд №49... Показать все
Рождение ребёнка
04.09.1887 ст.
Дочь: Шаршавина (Шомина) Надежда Константинова
Отец ребёнка: Шомин Константин Андреев
воспреемница ... Ольга Иванова https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/395899#235
Смерть
Неизвестно
вышла замуж и жила в Бугрино