Куликова (Мишкевич) Надежда (Петрунеля) Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1937
Дата смерти18.11.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1937
Бракосочетание
20.02.1961
Рождение ребёнка
23.04.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Куликов Вячеслав Александрович
Рождение ребёнка
16.01.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Куликов Вячеслав Александрович
Смерть
18.11.2021