Куликова (Мишкевич) Надежда (Петрунеля) Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова (Мишкевич) Надежда (Петрунеля) Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1937

Дата смерти

18.11.2021

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

ИЧ
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Место
Комментарий
Рождение
08.09.1937

Отец: Мишкевич Иосиф Адольфович

Мать: Мишкевич Ядвига Шимоновна

Бракосочетание
20.02.1961

Муж: Куликов Вячеслав Александрович

Рождение ребёнка
23.04.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куликов Вячеслав Александрович

Рождение ребёнка
16.01.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куликов Вячеслав Александрович

Смерть
18.11.2021
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