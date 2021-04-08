Шаппо (Конопелько) Федора Семеновна
женский, родилась 1905, Низголово, Бешенковичский район, Витебская область
умерла 1979, Ростилово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
ОтецКонопелько Семен ДементьевичНеизвестно г.р.
Супруги
Шаппо Иван Исакович1896 г.р.
Дети
Шаппо Николай Иванович12.08.1928 г.р.
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Место
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Рождение
1905
Отец: Конопелько Семен Дементьевич
Мать: не указана
Низголово, Бешенковичский район, Витебская область
Бракосочетание
1923
Муж: Шаппо Иван Исакович
Рождение ребёнка
12.08.1928
Отец ребёнка: Шаппо Иван Исакович
Смерть
1979
Ростилово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область