Шаппо (Конопелько) Федора Семеновна 1905 — найти родственников по фамилии на Familio

Шаппо (Конопелько) Федора Семеновна

Автор
СШ
Шаппо С.

женский, родилась 1905, Низголово, Бешенковичский район, Витебская область

умерла 1979, Ростилово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Отец
Конопелько Семен ДементьевичНеизвестно г.р.
Супруги
Шаппо Иван Исакович1896 г.р.
Дети
Шаппо Николай Иванович12.08.1928 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Конопелько Семен Дементьевич

Мать: не указана

Низголово, Бешенковичский район, Витебская область

Бракосочетание
1923

Муж: Шаппо Иван Исакович

Рождение ребёнка
12.08.1928

Сын: Шаппо Николай Иванович

Отец ребёнка: Шаппо Иван Исакович

Смерть
1979
Ростилово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

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