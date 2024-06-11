Лунина Матрона Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лунина Евдокия Ильина
Отец ребёнка: Лунин Илья Лукин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лунин Павел Ильин
Отец ребёнка: Лунин Илья Лукин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лунин Илья Лукин
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Лунина Татьяна Ильина
Отец ребёнка: Лунин Илья Лукин
Рождение ребёнка
20.04.1910
Сын: Лунин Георгий Ильин
Отец ребёнка: Лунин Илья Лукин
Рождение ребёнка
24.09.1911
Дочь: Лунина Параскева Ильина
Отец ребёнка: Лунин Илья Лукин
Рождение ребёнка
04.01.1914
Сын: Лунин Иоанн Ильин
Отец ребёнка: Лунин Илья Лукин
Рождение ребёнка
09.05.1915
Дочь: Лунина Гликерия Ильина
Отец ребёнка: Лунин Илья Лукин
Рождение ребёнка
21.08.1917
Дочь: Лунина Наталия Ильина
Отец ребёнка: Лунин Илья Лукин
Смерть
Неизвестно