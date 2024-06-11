Лунина Матрона Степанова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лунина Матрона Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лунина Евдокия Ильина

Отец ребёнка: Лунин Илья Лукин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лунин Павел Ильин

Отец ребёнка: Лунин Илья Лукин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лунин Илья Лукин

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Лунина Татьяна Ильина

Отец ребёнка: Лунин Илья Лукин

Рождение ребёнка
20.04.1910

Сын: Лунин Георгий Ильин

Отец ребёнка: Лунин Илья Лукин

Рождение ребёнка
24.09.1911

Дочь: Лунина Параскева Ильина

Отец ребёнка: Лунин Илья Лукин

Рождение ребёнка
04.01.1914

Сын: Лунин Иоанн Ильин

Отец ребёнка: Лунин Илья Лукин

Рождение ребёнка
09.05.1915

Дочь: Лунина Гликерия Ильина

Отец ребёнка: Лунин Илья Лукин

Рождение ребёнка
21.08.1917

Дочь: Лунина Наталия Ильина

Отец ребёнка: Лунин Илья Лукин

Смерть
Неизвестно

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