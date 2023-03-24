Лесникова Пелогея Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лесников Назар Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лесников ?
Отец ребёнка: Лесников Назар Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1900
Отец ребёнка: Лесников Назар Алексеевич
Рождение ребёнка
Между 21.01.1912 и 21.01.1915
Сын: Лесников Григорий Назарович
Отец ребёнка: Лесников Назар Алексеевич
Смерть
Неизвестно