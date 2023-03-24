Лесникова Пелогея Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛесникова Пелогея Афанасьевна

Лесникова Пелогея Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лесников Андрей (?) (?)

Отец ребёнка: Лесников Назар Алексеевич

Каменка, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лесников ?

Отец ребёнка: Лесников Назар Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лесников Назар Алексеевич

Рождение ребёнка
До 1900

Сын: Лесников Иван Назарович

Отец ребёнка: Лесников Назар Алексеевич

Каменка, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Между 21.01.1912 и 21.01.1915

Сын: Лесников Григорий Назарович

Отец ребёнка: Лесников Назар Алексеевич

Каменка, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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