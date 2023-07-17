Фомина (Антошина) Лариса Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фомин Юрий
Рождение ребёнка
06.04.1987
Сын: Антошин Михаил
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.02.1995
Сын: Фомин Вадим Юрьевич
Отец ребёнка: Фомин Юрий
Рождение ребёнка
02.09.1999
Сын: Фомин Максим Юрьевич
Отец ребёнка: Фомин Юрий
Смерть
Неизвестно