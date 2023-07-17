Фомина (Антошина) Лариса Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина (Антошина) Лариса Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Антошина (Пьянкова) Светлана Андриановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фомин Юрий

Рождение ребёнка
06.04.1987

Сын: Антошин Михаил

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.02.1995

Сын: Фомин Вадим Юрьевич

Отец ребёнка: Фомин Юрий

Рождение ребёнка
02.09.1999

Сын: Фомин Максим Юрьевич

Отец ребёнка: Фомин Юрий

Смерть
Неизвестно

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