Хасянов Умяр
Место рожденияд.Антяровка Горьковская область
Дата рождения1900
Дата смерти25.01.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Хасян
Мать: (Минажева) Кавсяр
Военная служба
Неизвестно
Хасанов Умяр красноармеец В архив Дата рождения __.__.1900 Место рождения Горьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н, д. Антировка Дата и место призыва Кзыл-Октябрьский РВК, Горьковская обл., Кзыл-Октябрь... Показать все
Военная служба
Между 22.07.1900 и 26.07.1933
Рождение ребёнка
15.06.1925
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1940
Смерть
25.01.1944
Причина смерти: умер от ран