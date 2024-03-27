Хасянов Умяр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хасянов Умяр

Место рождения

д.Антяровка Горьковская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

25.01.1944

Пол

Мужской

Отец

187 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Хасян

Мать: (Минажева) Кавсяр

Военная служба
Неизвестно
Хасанов Умяр красноармеец В архив Дата рождения __.__.1900 Место рождения Горьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н, д. Антировка Дата и место призыва Кзыл-Октябрьский РВК, Горьковская обл., Кзыл-Октябрь... Показать все
Военная служба
Между 22.07.1900 и 26.07.1933
Рождение ребёнка
15.06.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хасянова (Айсина) Зулейха

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хасянова (Айсина) Зулейха

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хасянова (Айсина) Зулейха

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хасянова (Айсина) Зулейха

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хасянова (Айсина) Зулейха

Смерть
25.01.1944
Причина смерти: умер от ран
Похороны
Неизвестно

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