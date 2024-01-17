Григорьева Анфиса Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1962
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1962
Рождение ребёнка
31.01.1986
Дочь: Григорьева Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Григорьев Алексей Валентинович
Рождение ребёнка
22.01.?
Дочь: Пакина Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Григорьев Алексей Валентинович
Рождение ребёнка
03.04.?
Сын: Григорьев Виталий Алексеевич
Отец ребёнка: Григорьев Алексей Валентинович
Бракосочетание
Неизвестно