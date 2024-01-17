Григорьева Анфиса Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева Анфиса Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1962

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1962

Отец: Залешин Михаил Максимович

Мать: Залешина Анна Михайловна

Рождение ребёнка
31.01.1986

Дочь: Григорьева Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Григорьев Алексей Валентинович

Рождение ребёнка
22.01.?

Дочь: Пакина Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Григорьев Алексей Валентинович

Рождение ребёнка
03.04.?

Сын: Григорьев Виталий Алексеевич

Отец ребёнка: Григорьев Алексей Валентинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Алексей Валентинович

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