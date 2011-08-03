Кельс Михаил Самуилович
Место рожденияAlma-Ata
Дата рождения12.10.1926
Дата смерти03.08.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1926
Отец: Кельс Самуил Саломонович
Мать: Кельс Рася Ароновна
Alma-Ata
Рождение ребёнка
30.03.1956
Сын: Кельс Александр Михайлович
Мать ребёнка: Кельс Роза Иосифовна
Alma-Ata
Смерть
03.08.2011
Похороны
Неизвестно
Central Cemetery of Almaty | Центральное кладбище Алматы на Райимбека, Almaty, Almaty Province, Kazakhstan