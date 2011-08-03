Кельс Михаил Самуилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кельс Михаил Самуилович

Место рождения

Alma-Ata

Дата рождения

12.10.1926

Дата смерти

03.08.2011

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1926

Отец: Кельс Самуил Саломонович

Мать: Кельс Рася Ароновна

Alma-Ata
Рождение ребёнка
30.03.1956

Сын: Кельс Александр Михайлович

Мать ребёнка: Кельс Роза Иосифовна

Alma-Ata
Смерть
03.08.2011
Похороны
Неизвестно
Central Cemetery of Almaty | Центральное кладбище Алматы на Райимбека, Almaty, Almaty Province, Kazakhstan
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