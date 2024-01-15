Чеперегина Екатерина Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Чеперегин Василий Михайлов
Рождение ребёнка
10.08.1868
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Чеперегин Василий Михайлов
Рождение ребёнка
12.02.1872
Сын: Чеперегин Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Чеперегин Василий Михайлов
Рождение ребёнка
09.09.1873
Сын: Чеперегин Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Чеперегин Василий Михайлов
Рождение ребёнка
25.02.1875
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Чеперегин Василий Михайлов
Рождение ребёнка
03.05.1876
Дочь: Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Чеперегин Василий Михайлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евстолия Васильевна
Отец ребёнка: Чеперегин Василий Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно