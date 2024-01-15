Чеперегина Екатерина Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеперегина Екатерина Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Чеперегин Василий Михайлов

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.08.1868

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Чеперегин Василий Михайлов

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.02.1872

Сын: Чеперегин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Чеперегин Василий Михайлов

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.09.1873

Сын: Чеперегин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Чеперегин Василий Михайлов

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.02.1875

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Чеперегин Василий Михайлов

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.05.1876

Дочь: Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Чеперегин Василий Михайлов

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евстолия Васильевна

Отец ребёнка: Чеперегин Василий Михайлов

Озерко, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чеперегин Василий Михайлов

Смерть
Неизвестно
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