Ондар Артур Ымыштаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ондар Артур Ымыштаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ондар Эдуард Артурович

Мать ребёнка: Ондар Зоя Кара-ооловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ондар Наталья Артуровна

Мать ребёнка: Ондар Зоя Кара-ооловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ондар Алдар Артурович

Мать ребёнка: Ондар Зоя Кара-ооловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оюн Надежда Артуровна

Мать ребёнка: Ондар Зоя Кара-ооловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ондар Зоя Кара-ооловна

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