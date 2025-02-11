Funk Peter 07.01.1838 — найти родственников по фамилии на Familio

Funk Peter

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 07.01.1838, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

умер 29.12.1841, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Отец
Funk Johann Cornelius E26.10.1813 г.р.
Мать
(Pries) Margaretha P.1809 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1838

Отец: Funk Johann Cornelius E

Мать: (Pries) Margaretha P.

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Смерть
29.12.1841
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

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