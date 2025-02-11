Funk Peter
мужской, родился 07.01.1838, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
умер 29.12.1841, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
ОтецFunk Johann Cornelius E26.10.1813 г.р.
Мать(Pries) Margaretha P.1809 г.р.
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Рождение
07.01.1838
Отец: Funk Johann Cornelius E
Мать: (Pries) Margaretha P.
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Смерть
29.12.1841
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния