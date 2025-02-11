Апаленов ?
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Дети
Апаленов ИванДо 1772 г.р.
Апаленов МитрофанДо 1789 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
До 1772
Сын: Апаленов Иван
Мать ребёнка: не указана
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1789
Сын: Апаленов Митрофан
Мать ребёнка: не указана
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно