Апаленов ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Апаленов ?

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Дети
Апаленов ИванДо 1772 г.р.
Апаленов МитрофанДо 1789 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
До 1772

Сын: Апаленов Иван

Мать ребёнка: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
До 1789

Сын: Апаленов Митрофан

Мать ребёнка: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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