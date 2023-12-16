Шамкина (Помаскина) Феоктиста Ивановна
Место рождения
Дата рождения12.11.1895 ст.
Дата смерти1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1895 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.04.1913
Сын: Помазкин Николай
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
16.05.1914 ст.
Муж: не указан
Шарыпово, город Шарыпово, Красноярский край
Рождение ребёнка
25.03.1915
Дочь: Шамкина Анна Андреевна
Отец ребёнка: Шамкин Андрей Архипович
Рождение ребёнка
25.02.1918
Дочь: Шамкина Марина Андреевна
Отец ребёнка: Шамкин Андрей Архипович
Рождение ребёнка
26.01.1924
Дочь: Старолетова (Шанкина) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Шамкин Андрей Архипович
Смерть
1967