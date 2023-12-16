Шамкина (Помаскина) Феоктиста Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамкина (Помаскина) Феоктиста Ивановна

Место рождения

Новоалтатка, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

12.11.1895 ст.

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1895 ст.

Отец: Помаскин Иван Георгиевич

Мать: Помаскина (Мальцева) Дарья Николаевна

Новоалтатка, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шамкин Андрей Архипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шамкин Андрей Архипович

Рождение ребёнка
25.04.1913

Сын: Помазкин Николай

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
16.05.1914 ст.

Муж: не указан

Шарыпово, город Шарыпово, Красноярский край
Рождение ребёнка
25.03.1915

Дочь: Шамкина Анна Андреевна

Отец ребёнка: Шамкин Андрей Архипович

Рождение ребёнка
25.02.1918

Дочь: Шамкина Марина Андреевна

Отец ребёнка: Шамкин Андрей Архипович

Рождение ребёнка
26.01.1924

Дочь: Старолетова (Шанкина) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Шамкин Андрей Архипович

Смерть
1967

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