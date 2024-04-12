Анна Иосифова
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смерти19.07.1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Бракосочетание
15.01.1828
Муж: Аврам Андреев
Рождение ребёнка
09.11.1830
Дочь: Матрона Аврамова
Отец ребёнка: Аврам Андреев
Рождение ребёнка
06.07.1833
Сын: Гаврила Авраамов
Отец ребёнка: Аврам Андреев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.07.1853
Причина смерти: водянкою