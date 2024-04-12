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Анна Иосифова

Место рождения

Фомино-Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

19.07.1853

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1795 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Фомино-Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
15.01.1828

Муж: Аврам Андреев

Рождение ребёнка
09.11.1830

Дочь: Матрона Аврамова

Отец ребёнка: Аврам Андреев

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.07.1833

Сын: Гаврила Авраамов

Отец ребёнка: Аврам Андреев

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
19.07.1853
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: водянкою
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