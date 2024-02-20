Тышлек Гавриил Николаевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Старый Керменчик
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиОколо 1849
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: Тышлек Николай Юрьевич
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Старый Керменчик
ГАЗО,Ф - 1-2-38,р/с-1811г.зап.-119
Смерть
Около 1849
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Старый Керменчик
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Старый Керменчик