Любимова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1844
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Исповедная ведомость Николаевской Домшинской единоверческой церкви Вологодского уезда за 1917 год | 53
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Боярово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1870
Сын: Любимов Маркелл Данилович
Отец ребёнка: Любимов Даниил Потапович
Исповедная ведомость Николаевской Домшинской единоверческой церкви Вологодского уезда за 1917 год | 32
Рождение ребёнка
Вычислено 1881
Отец ребёнка: Любимов Даниил Потапович
Исповедная ведомость Николаевской Домшинской единоверческой церкви Вологодского уезда за 1917 год | 53
Рождение ребёнка
Вычислено 1884
Сын: Любимов Парамон Данилович
Отец ребёнка: Любимов Даниил Потапович
Исповедная ведомость Николаевской Домшинской единоверческой церкви Вологодского уезда за 1917 год | 54
Смерть
После 1917