Любимова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1844

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1834 г.р.

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Исповедная ведомость Николаевской Домшинской единоверческой церкви Вологодского уезда за 1917 год | 53
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Любимов Даниил Потапович

Место жительства
Неизвестно
Боярово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1870

Сын: Любимов Маркелл Данилович

Отец ребёнка: Любимов Даниил Потапович

Исповедная ведомость Николаевской Домшинской единоверческой церкви Вологодского уезда за 1917 год | 32
Рождение ребёнка
Вычислено 1881

Сын: Любимов Еремей Данилович

Отец ребёнка: Любимов Даниил Потапович

Исповедная ведомость Николаевской Домшинской единоверческой церкви Вологодского уезда за 1917 год | 53
Рождение ребёнка
Вычислено 1884

Сын: Любимов Парамон Данилович

Отец ребёнка: Любимов Даниил Потапович

Исповедная ведомость Николаевской Домшинской единоверческой церкви Вологодского уезда за 1917 год | 54
Смерть
После 1917

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