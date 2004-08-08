Орлов Владимир Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1931
Дата смерти08.08.2004
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1931
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Орлова (Андреева) Нина Алексеевна
Рождение ребёнка
22.09.1952
Сын: Орлов Анатолий Владимирович
Мать ребёнка: Орлова (Андреева) Нина Алексеевна
Смерть
08.08.2004