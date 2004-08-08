Орлов Владимир Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Владимир Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1931

Дата смерти

08.08.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1931

Отец: Орлов Федор Сергеевич

Мать: Орлова (Иванова) Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова (Андреева) Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Орлова (Андреева) Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
22.09.1952

Сын: Орлов Анатолий Владимирович

Мать ребёнка: Орлова (Андреева) Нина Алексеевна

Смерть
08.08.2004

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