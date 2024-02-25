(Антипова) Наталия Флоровна
Место рождения
Дата рождения09.08.1913 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1913 ст.
ЦГАСО, Ф. 32, Оп. 38. Д. 516. лл.122об-123 счет родившихся женского пола: №64 родители:Деревни Новой Сосны солдат Флор Трифонов Антонов и законная жена Мария Михайлова, оба православные.
Крещение
10.08.1913 ст.
Старые Сосны, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО, Ф. 32, Оп. 38. Д. 516. лл.122об-123 восприемники: деревни Новой Сосны крестьянин Владимир Васильев и крестьянская девица Мария Владимирова
Смерть
Неизвестно