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(Антипова) Наталия Флоровна

Место рождения

Новые Сосны, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

09.08.1913 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1913 ст.

Отец: Антипов Флор Трифонов

Мать: Антипов (Карина) Мария Михайлов

Новые Сосны, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО, Ф. 32, Оп. 38. Д. 516. лл.122об-123 счет родившихся женского пола: №64 родители:Деревни Новой Сосны солдат Флор Трифонов Антонов и законная жена Мария Михайлова, оба православные.
Крещение
10.08.1913 ст.
Старые Сосны, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО, Ф. 32, Оп. 38. Д. 516. лл.122об-123 восприемники: деревни Новой Сосны крестьянин Владимир Васильев и крестьянская девица Мария Владимирова
Смерть
Неизвестно

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