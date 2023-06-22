Емельянов Михаил Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти06.12.1946
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.07.1914
Сын: Емельянов Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Емельянова (Никифорова) Федосья Игнатьевна
Забайкальское губернское статическое бюро: Сельхозперепись 1923 года на Дальнем Востоке, Жиндино-Хилкотойской волости, Хилкотой Дата: 1923 Страница: лл.128-128об №196
Рождение ребёнка
04.11.1919
Сын: Емельянов Яков Михайлович
Мать ребёнка: Емельянова (Никифорова) Федосья Игнатьевна
Рождение ребёнка
01.10.1921
Сын: Емельянов Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Емельянова (Никифорова) Федосья Игнатьевна
Смерть
06.12.1946