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Емельянов Михаил Карпович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

06.12.1946

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Емельянов Карп Семенович

Мать: Емельянова (Боровская) Анна Ананиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Емельянова (Никифорова) Федосья Игнатьевна

Рождение ребёнка
05.07.1914

Сын: Емельянов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Емельянова (Никифорова) Федосья Игнатьевна

Забайкальское губернское статическое бюро: Сельхозперепись 1923 года на Дальнем Востоке, Жиндино-Хилкотойской волости, Хилкотой Дата: 1923 Страница: лл.128-128об №196
Рождение ребёнка
04.11.1919

Сын: Емельянов Яков Михайлович

Мать ребёнка: Емельянова (Никифорова) Федосья Игнатьевна

Рождение ребёнка
01.10.1921

Сын: Емельянов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Емельянова (Никифорова) Федосья Игнатьевна

Смерть
06.12.1946

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