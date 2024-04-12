Хрущёва (Завадовская) Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смерти08.02.1952
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Рождение ребёнка
20.02.1905
Дочь: Галина Николаевна
Отец ребёнка: Хрущёв Николай
Рождение ребёнка
08.11.1906
Дочь: Волошина Мария Николаевна
Отец ребёнка: Хрущёв Николай
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
16.08.1909
Отец ребёнка: Хрущёв Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хрущёв Николай
Смерть
08.02.1952