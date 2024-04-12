Хрущёва (Завадовская) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрущёва (Завадовская) Мария Николаевна

Место рождения

Ишим, Яйский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

08.02.1952

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Заводовский Николай Антонович

Мать: Завадовская Мария Ивановна

Ишим, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
20.02.1905

Дочь: Галина Николаевна

Отец ребёнка: Хрущёв Николай

Рождение ребёнка
08.11.1906

Дочь: Волошина Мария Николаевна

Отец ребёнка: Хрущёв Николай

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
16.08.1909

Сын: Хрущёв Диомид Николаевич

Отец ребёнка: Хрущёв Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хрущёв Николай

Смерть
08.02.1952
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