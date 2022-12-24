Корбуева (Борисова) Маргарита Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корбуева (Борисова) Маргарита Викторовна

Место рождения

Демщино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

25.12.1977

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Демщино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корбуев Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юденков Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корбуев Алексей Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корбуев Александр Владимирович

Отец ребёнка: не указан

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