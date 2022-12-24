Корбуева (Борисова) Маргарита Викторовна
Место рождения
Дата рождения25.12.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корбуев Алексей Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корбуев Александр Владимирович
Отец ребёнка: не указан