Georg Melchoir Jasper — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Georg Melchoir Jasper

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Отец

1848 г.р.

Мать

1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Georg Johann Georg

Мать: Georg Sevila

Смерть
1970
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