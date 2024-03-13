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Georg Melchoir Jasper
Georg Melchoir Jasper
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1876
Дата смерти
1970
Пол
Мужской
Отец
Georg Johann Georg
1848 г.р.
Мать
Georg (Diehl) Sevila
1852 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец:
Georg Johann Georg
Мать:
Georg Sevila
Смерть
1970
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