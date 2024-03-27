Абдулвалиев Мухаммадсабир
Место рождения
Дата рождения15.04.1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1834
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.01.1866
Дочь: Фахрибану
Мать ребёнка: Сахибджамаль Бин Тухфатулла Бин Тимандар
Рождение ребёнка
09.07.1866
Рождение ребёнка
03.12.1868
Дочь: Хайриса
Мать ребёнка: Сахибджамаль Бин Тухфатулла Бин Тимандар
Рождение ребёнка
29.09.1869
Дочь: Фатхия
Мать ребёнка: Сахибджамаль Бин Тухфатулла Бин Тимандар
Рождение ребёнка
06.10.1882
Дочь: Бадиульджамаль
Мать ребёнка: Сахибджамаль Бин Тухфатулла Бин Тимандар
Смерть
Неизвестно