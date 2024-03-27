Абдулвалиев Мухаммадсабир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбдулвалиев Мухаммадсабир

Абдулвалиев Мухаммадсабир

Место рождения

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

15.04.1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1834

Отец: Фейзуллин Абдулвали (Валид Бин Файзулла) (Валид Бин Файзулла)

Мать: Нафида 2 Жена

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сахибджамаль Бин Тухфатулла Бин Тимандар

Рождение ребёнка
02.01.1866

Дочь: Фахрибану

Мать ребёнка: Сахибджамаль Бин Тухфатулла Бин Тимандар

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.07.1866

Сын: Салахутдин Бин Мухаммадсабир Бин Валид

Мать ребёнка: Сахибджамаль Бин Тухфатулла Бин Тимандар

Рождение ребёнка
03.12.1868

Дочь: Хайриса

Мать ребёнка: Сахибджамаль Бин Тухфатулла Бин Тимандар

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.09.1869

Дочь: Фатхия

Мать ребёнка: Сахибджамаль Бин Тухфатулла Бин Тимандар

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.10.1882

Дочь: Бадиульджамаль

Мать ребёнка: Сахибджамаль Бин Тухфатулла Бин Тимандар

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.