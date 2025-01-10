Алимов Александр 12.01.1913 — найти родственников по фамилии на Familio

Алимов Александр

Автор
ТФ
Фролова Т.

мужской, родился 12.01.1913

умер 22.11.1941

Отец
Алимов Григорий1875 г.р.
Супруги
Сошникова (Лапина) Любовь25.08.1917 г.р.
Дети
Байрыченко (Алимова) Тамара25.02.1940 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1913

Отец: Алимов Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сошникова (Лапина) Любовь

Рождение ребёнка
25.09.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сошникова (Лапина) Любовь

Рождение ребёнка
25.02.1940

Дочь: Байрыченко (Алимова) Тамара

Мать ребёнка: Сошникова (Лапина) Любовь

д. Ивонино Шуйского р-на Ивановской обл. (СССР)

Смерть
22.11.1941

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