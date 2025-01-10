Алимов Александр
мужской, родился 12.01.1913
умер 22.11.1941
ОтецАлимов Григорий1875 г.р.
Супруги
Сошникова (Лапина) Любовь25.08.1917 г.р.
Дети
Байрыченко (Алимова) Тамара25.02.1940 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1913
Отец: Алимов Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.09.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сошникова (Лапина) Любовь
Рождение ребёнка
25.02.1940
Дочь: Байрыченко (Алимова) Тамара
Мать ребёнка: Сошникова (Лапина) Любовь
д. Ивонино Шуйского р-на Ивановской обл. (СССР)
Смерть
22.11.1941