Кальченко Фекла Давидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кальченко Фекла Давидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кальченко Николай Максимович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Кальченко Илья Николаевич

Отец ребёнка: Кальченко Николай Максимович

Рождение ребёнка
21.01.1897

Сын: Кальченко Мануил Николаевич

Отец ребёнка: Кальченко Николай Максимович

Рождение ребёнка
02.01.1900

Дочь: Кальченко Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Кальченко Николай Максимович

Смерть
Неизвестно

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