Кальченко Фекла Давидовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1895
Сын: Кальченко Илья Николаевич
Отец ребёнка: Кальченко Николай Максимович
Рождение ребёнка
21.01.1897
Сын: Кальченко Мануил Николаевич
Отец ребёнка: Кальченко Николай Максимович
Рождение ребёнка
02.01.1900
Дочь: Кальченко Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Кальченко Николай Максимович
Смерть
Неизвестно