Зверев Василий Егорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Зверев Егор Ильич
Мать: Зверева Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: Зверева Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Абросимова Анастасия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Зверев Константин Васильевич
Мать ребёнка: Абросимова Анастасия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Зверев Георгий Васильевич
Мать ребёнка: Абросимова Анастасия Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зверев Николай Васильевич
Мать ребёнка: Абросимова Анастасия Тимофеевна
Смерть
Неизвестно