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Зверев Василий Егорович

Место рождения

Посад, Новгородский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Зверев Егор Ильич

Мать: Зверева Евдокия

Посад, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: Зверева Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Абросимова Анастасия Тимофеевна

Посад, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Зверев Константин Васильевич

Мать ребёнка: Абросимова Анастасия Тимофеевна

Посад, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Зверев Георгий Васильевич

Мать ребёнка: Абросимова Анастасия Тимофеевна

Посад, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абросимова Анастасия Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зверев Николай Васильевич

Мать ребёнка: Абросимова Анастасия Тимофеевна

Посад, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно
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