Тихонов Андрей Сергеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тихонов Сергей
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
Около 1869
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
25.01.1892
Дочь: (Тихонова) Мария Андреева
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
25.09.1893
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Смерть
Неизвестно