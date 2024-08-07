Тихонов Андрей Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонов Андрей Сергеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тихонов Сергей

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихонов Николай Андреев

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Тихонов Сергей Андреев

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
25.01.1892

Дочь: (Тихонова) Мария Андреева

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
25.09.1893

Сын: Тихонов Иоанн Андреев

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Смерть
Неизвестно

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