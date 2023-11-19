Ганюшкина (Ржанова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганюшкина (Ржанова) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1957

Пол

Женский

Отец

1929 г.р.

Мать

1926 г.р.

Муж

1955 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1957

Отец: Ржанов Василий

Мать: Ржанова (Кутузова) Раиса

Бракосочетание
10.12.1978

Муж: Ганюшкин Василий

Рождение ребёнка
18.09.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ганюшкин Василий

Рождение ребёнка
15.10.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ганюшкин Василий

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