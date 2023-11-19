Ганюшкина (Ржанова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1957
Отец: Ржанов Василий
Мать: Ржанова (Кутузова) Раиса
Бракосочетание
10.12.1978
Муж: Ганюшкин Василий
Рождение ребёнка
18.09.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ганюшкин Василий
Рождение ребёнка
15.10.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ганюшкин Василий