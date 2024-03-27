Мингазов Мисбахтдин
Место рожденияН. Чечкабы, Татарская АССР, Буинский р-н, д.
Дата рождения1910
Дата смерти27.05.1991
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Шиапов Минхажетдин
Мать: Шакирэ
Военная награда
Неизвестно
Медаль «За отвагу» 16.10.1944
Военная награда
Неизвестно
Медаль «За отвагу» 26.05.1945
Военная награда
Неизвестно
Мингазов Мисбах Мингазович В архив Дата рождения __.__.1910 Место рождения Татарская АССР, Буинский р-н, д. Н. Чечкабы Наименование награды Орден Отечественной войны II степени
Бракосочетание
1934
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
21.06.1941
Рождение ребёнка
1947
Рождение ребёнка
12.08.1950
Рождение ребёнка
18.05.1953
Рождение ребёнка
07.01.1956
Смерть
27.05.1991