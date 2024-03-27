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Мингазов Мисбахтдин

Место рождения

Н. Чечкабы, Татарская АССР, Буинский р-н, д.

Дата рождения

1910

Дата смерти

27.05.1991

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1916 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Шиапов Минхажетдин

Мать: Шакирэ

Военная награда
Неизвестно
Медаль «За отвагу» 16.10.1944
Военная награда
Неизвестно
Медаль «За отвагу» 26.05.1945
Военная награда
Неизвестно
Мингазов Мисбах Мингазович В архив Дата рождения __.__.1910 Место рождения Татарская АССР, Буинский р-н, д. Н. Чечкабы Наименование награды Орден Отечественной войны II степени
Бракосочетание
1934

Жена: Мингазова (Ахметова) Фахербану

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мингазова (Ахметова) Фахербану

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мингазова (Ахметова) Фахербану

Рождение ребёнка
21.06.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мингазова (Ахметова) Фахербану

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мингазова (Ахметова) Фахербану

Рождение ребёнка
12.08.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мингазова (Ахметова) Фахербану

Рождение ребёнка
18.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мингазова (Ахметова) Фахербану

Рождение ребёнка
07.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мингазова (Ахметова) Фахербану

Смерть
27.05.1991

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