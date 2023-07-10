Куванова (Зрилина) Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смерти2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Зрилин Яков Григорьевич
Мать: Зрилина Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Куванов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Куванов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Куванов Сергей
Место жительства
Неизвестно
Ардатов, Ардатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
2008