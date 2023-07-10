Куванова (Зрилина) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куванова (Зрилина) Анна Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1913 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Зрилин Яков Григорьевич

Мать: Зрилина Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куванов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куванов Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куванов Сергей

Место жительства
Неизвестно
Ардатов, Ардатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
2008
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