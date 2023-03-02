(Зограф) Мария Юрьевна
женский, родилась Около 1856, Jenidže Vardar - Grcka
умерла Неизвестно, Москва, город федерального значения Москва
ОтецЗограф (Zograf) Георгий (Юрий) Христофорович1818 г.р.
МатьЗограф (Филисова) Авдотья (Евдокия) Ивановна17.02.1830 г.р.
Супруги
Zograf Božin1846 г.р.
Дети
Zograf Antigon1875 г.р.
Zograf Sotir1880 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: Зограф (Zograf) Георгий (Юрий) Христофорович
Jenidže Vardar - Grcka
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Zograf Božin
Рождение ребёнка
1875
Сын: Zograf Antigon
Отец ребёнка: Zograf Božin
Jenidže Vardar - Grcka
Рождение ребёнка
1880
Сын: Zograf Sotir
Отец ребёнка: Zograf Božin
Jenidže Vardar - Grcka
Рождение ребёнка
1884
Сын: Zograf Kostadin
Отец ребёнка: Zograf Božin
Jenidže Vardar - Grcka
Рождение ребёнка
1890
Сын: Zografov Vasil
Отец ребёнка: Zograf Božin
Jenidže Vardar - Grcka
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва