(Зограф) Мария Юрьевна Около 1856 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Зограф) Мария Юрьевна

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

женский, родилась Около 1856, Jenidže Vardar - Grcka

умерла Неизвестно, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Зограф (Zograf) Георгий (Юрий) Христофорович1818 г.р.
Мать
Зограф (Филисова) Авдотья (Евдокия) Ивановна17.02.1830 г.р.
Супруги
Zograf Božin1846 г.р.
Дети
Zograf Antigon1875 г.р.
Zograf Sotir1880 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Зограф (Zograf) Георгий (Юрий) Христофорович

Мать: Зограф (Филисова) Авдотья (Евдокия) Ивановна

Jenidže Vardar - Grcka

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Zograf Božin

Рождение ребёнка
1875

Сын: Zograf Antigon

Отец ребёнка: Zograf Božin

Jenidže Vardar - Grcka

Рождение ребёнка
1880

Сын: Zograf Sotir

Отец ребёнка: Zograf Božin

Jenidže Vardar - Grcka

Рождение ребёнка
1884

Сын: Zograf Kostadin

Отец ребёнка: Zograf Božin

Jenidže Vardar - Grcka

Рождение ребёнка
1890

Сын: Zografov Vasil

Отец ребёнка: Zograf Božin

Jenidže Vardar - Grcka

Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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