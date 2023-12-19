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Евсеев Иван Иванович

Место рождения

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

17.04.1905 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1905 ст.

Отец: Евсеев Иван Семенович

Мать: Евсеева Анастасия Ивановна

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
10.01.1927

Жена: Евсеева (Швырева) Ирина Поликарповна

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.10.1927

Сын: Евсеев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Евсеева (Швырева) Ирина Поликарповна

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
30.08.1929

Дочь: (Евсеева) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Евсеева (Швырева) Ирина Поликарповна

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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