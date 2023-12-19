Евсеев Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения17.04.1905 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1905 ст.
Отец: Евсеев Иван Семенович
Бракосочетание
10.01.1927
Рождение ребёнка
21.10.1927
Мать ребёнка: Евсеева (Швырева) Ирина Поликарповна
Рождение ребёнка
30.08.1929
Дочь: (Евсеева) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Евсеева (Швырева) Ирина Поликарповна
Смерть
Неизвестно