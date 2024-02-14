Мичурина (Пупкова) Марфа Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мичурина (Пупкова) Марфа Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

194

Пол

Женский

Отец

1915 г.р.

Мать

1917 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
194

Отец: Пупков Михаил Васильевич

Мать: Пупкова Анастасия

Рождение ребёнка
30.05.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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