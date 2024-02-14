Мичурина (Пупкова) Марфа Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения194
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
194
Отец: Пупков Михаил Васильевич
Мать: Пупкова Анастасия
Рождение ребёнка
30.05.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности