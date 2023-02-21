Пивень (Piwień) Герасим Адамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пивень (Piwień) Герасим Адамович

Место рождения

Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд, Гродненская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1850 г.р.

Мать

До 1850 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: Пивень (piwień) Адам

Мать: Пивень (piwień) София (Zofja)

Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд, Гродненская губерния, Российская империя
38 лет
Крещение
Около 1878
Православный
Бракосочетание
До 1916

Жена: скрыто настройками приватности

Военная служба
До 1916
1 батальон, 75-я артиллерийская бригада
Смерть
Неизвестно
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