Пивень (Piwień) Герасим Адамович
Место рожденияКаменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд, Гродненская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Отец: Пивень (piwień) Адам
Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд, Гродненская губерния, Российская империя
38 лет
Крещение
Около 1878
Православный
Бракосочетание
До 1916
Жена: скрыто настройками приватности
Военная служба
До 1916
1 батальон, 75-я артиллерийская бригада
Смерть
Неизвестно