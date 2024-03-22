Кулагина (Сизова) Екатерина Яковлевна
Место рождения
Дата рождения20.11.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1878 ст.
Отец: Сизов Яков Андреевич
Мать: Сизова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
15.09.1904 ст.
Дочь: Чернова Вера Матвеевна
Отец ребёнка: Кулагин Матвей Осипович
Зубово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно