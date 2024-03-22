Кулагина (Сизова) Екатерина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулагина (Сизова) Екатерина Яковлевна

Место рождения

Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

20.11.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1878 ст.

Отец: Сизов Яков Андреевич

Мать: Сизова Пелагея Ивановна

Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
15.09.1904 ст.

Дочь: Чернова Вера Матвеевна

Отец ребёнка: Кулагин Матвей Осипович

Зубово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулагин Матвей Осипович

Смерть
Неизвестно
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