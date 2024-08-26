Шарапова (Бизяева) Мария Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти06.01.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бизяев Иван Степанович
Рождение ребёнка
16.07.1900
Сын: Бизяев Илья Иванович
Отец ребёнка: Бизяев Иван Степанович
Смерть
06.01.1941