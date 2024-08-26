Шарапова (Бизяева) Мария Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарапова (Бизяева) Мария Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

06.01.1941

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1900 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЭЖ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бизяев Иван Степанович

Рождение ребёнка
16.07.1900

Сын: Бизяев Илья Иванович

Отец ребёнка: Бизяев Иван Степанович

Смерть
06.01.1941

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