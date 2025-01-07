Щукин Максим Антонович 21.01.1840 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Щукин Максим Антонович

Место рождения

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

21.01.1840 ст.

Дата смерти

После 1873 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1840 ст.

Отец: Щукин Антон Афанасьевич

Мать: Щукина (Бокова) Христиния (Харитина) Леонтьевна

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №11, дело №1437, стр. 6 Сын казака Студенецкого отряда, православный
Бракосочетание
18.01.1859 ст.

Жена: Щукина (Панферова) Прасковья Ивановна

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 25.10.1869 ст.

Сын: Щукин Антон Максимович

Мать ребёнка: Щукина (Панферова) Прасковья Ивановна

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.01.1873 ст.

Сын: Щукин Филипп Максимович

Мать ребёнка: Щукина (Панферова) Прасковья Ивановна

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники: Александр Леонтьевич Путинцев и казачка Ксения Леонтьевна Савинкова ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №149, стр. 99
Смерть
После 1873 ст.
Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область

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