Щукин Максим Антонович
Место рождения
Дата рождения21.01.1840 ст.
Дата смертиПосле 1873 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
21.01.1840 ст.
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №11, дело №1437, стр. 6 Сын казака Студенецкого отряда, православный
Бракосочетание
18.01.1859 ст.
Рождение ребёнка
Около 25.10.1869 ст.
Мать ребёнка: Щукина (Панферова) Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
04.01.1873 ст.
Мать ребёнка: Щукина (Панферова) Прасковья Ивановна
Восприемники: Александр Леонтьевич Путинцев и казачка Ксения Леонтьевна Савинкова ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №149, стр. 99
Смерть
После 1873 ст.